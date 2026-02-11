Exposition Corps en corps Galerie L’Autre l’autre Baugy

Exposition Corps en corps

Galerie L’Autre l’autre 355 route de Chenoux Baugy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Début : 2026-03-14

fin : 2026-04-20

2026-03-14

Exposition Corps des corps

Gravures, peinture, photographie. .

Galerie L’Autre l’autre 355 route de Chenoux Baugy 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 96 87 91 Lautre.lautregalerie@gmail.com

