Exposition corps et âmes Niederbronn-les-Bains

6 place de l’Hôtel de Ville Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

L’exposition Corps et Âmes réunit une sélection d’œuvres picturales consacrées à la représentation des femmes, entre intériorité et incarnation. À travers des styles variés, l’artiste explore la richesse des émotions, la force des corps et la profondeur des âmes. 0 .

6 place de l’Hôtel de Ville Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 70 tourisme@alsace-verte.com

English :

The exhibition Corps et Âmes brings together a selection of pictorial works dedicated to the representation of women, between interiority and incarnation.

German :

Die Ausstellung Corps et Âmes zeigt eine Auswahl von Gemälden, die sich der Darstellung von Frauen zwischen Innerlichkeit und Verkörperung widmen.

Italiano :

La mostra Corps et Âmes (Corpi e Anime) riunisce una selezione di opere pittoriche dedicate alla rappresentazione della donna, tra interiorità e incarnazione.

Espanol :

La exposición Corps et Âmes (Cuerpos y Almas) reúne una selección de obras pictóricas dedicadas a la representación de la mujer, entre interioridad y encarnación.

