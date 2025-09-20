Exposition correspondance Maison du Parc du Pilat Pélussin

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Une exposition de cartes postales et lettres d’un couple de mouliniers (1911-1918) par l’association Mémoires vivantes du Pilat

Venez découvrir la correspondance intime d’un couple de mouliniers de 1911 à 1918 entre Joséphine et Antoine Vanel, mouliniers aux Rivières. Lui, mobilisé en 1914 mais affecté à Terrenoire, gère le moulinage à distance grâce aux lettres de Joséphine et à ses voyages en Tacot. Elle, seule, assure la direction du moulinage, entre défis techniques et gestion du personnel. La correspondance inclut des échanges avec leur entourage, nous plongeant ainsi dans la vie quotidienne à Pélussin et Véranne pendant la guerre.

Maison du Parc du Pilat 2 rue Benay 42410 Pelussin Pélussin 42410 Au Mas Loire Auvergne-Rhône-Alpes

