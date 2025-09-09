Exposition: Cosmée « Colorama » Maison des Services Publics Etage 1 Nord Montélimar
Début : 2025-09-09 09:00:00
fin : 2025-09-30 18:00:00
2025-09-09
L’Université Populaire vous convie à découvrir l’Art Numérique Imprimé de Céline Alard alias Cosmée, à travers une déambulation mentale, incitant à ralentir, observer.
Maison des Services Publics Etage 1 Nord 1, avenue Saint Martin Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 52 31 45 contact@upmontelimar.fr
English :
The Université Populaire invites you to discover the Digital Printed Art of Céline Alard, alias Cosmée, through a mental stroll, encouraging you to slow down and observe.
German :
Die Volkshochschule lädt Sie ein, die digitale Druckkunst von Céline Alard alias Cosmée durch eine mentale Wanderung zu entdecken, die zum Verlangsamen und Beobachten anregt.
Italiano :
L’Université Populaire vi invita a scoprire l’arte digitale stampata di Céline Alard, alias Cosmée, attraverso un viaggio mentale che vi incoraggia a rallentare e osservare.
Espanol :
La Université Populaire le invita a descubrir el Arte Impreso Digital de Céline Alard, alias Cosmée, a través de un vagabundeo mental, animándole a ralentizar y observar.
