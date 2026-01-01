Exposition Cosmographie Médiathèque de Vars Vars

Exposition Cosmographie

Médiathèque de Vars 25 rue de la gare Vars Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27 14:02:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-01-27

.

Médiathèque de Vars 25 rue de la gare Vars 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 39 82 84 mediatheque@mairie-laboixe.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition Cosmographie Vars a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de tourisme Destination Nord Charente