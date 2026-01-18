Exposition Cosmos graphie Mediatheque municipale Ruelle-sur-Touvre

Exposition Cosmos graphie

Début : Vendredi 2026-03-10

fin : 2026-03-28

2026-03-10

De l’infiniment petit à l’infiniment grand, suivez le voyage de Colombe Coulomb dans une aventure qui mêle une goutte de sciences et quelques litres d’imagination. Une exposition ludique et immersive pour tous les âges.

Mediatheque municipale 15 Rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 34 89

English :

From the infinitely small to the infinitely large, follow Colombe Coulomb’s journey in an adventure that mixes a drop of science with a few liters of imagination. A fun, immersive exhibition for all ages.

