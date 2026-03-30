Exposition Costam

2 grande rue Chaource Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-01 17:30:00

Date(s) :

2026-05-01

Vendredi 1er mai CHAOURCE Exposition Costam. De 10h à 17h30 dans le bureau de l’office de tourisme.

À l’occasion de la traditionnelle Fête du 1er mai à Chaource, l’Office de Tourisme Othe-Armance a le plaisir d’accueillir une nouvelle fois le peintre Costam, fidèle à ce rendez-vous artistique devenu incontournable.

Artiste expressionniste, Costam vous invite à plonger dans un univers poétique et coloré, où les émotions prennent vie à travers des scènes empreintes de douceur et d’imaginaire.

Comme chaque année, cette exposition s’inscrit dans l’ambiance conviviale et festive du 1er mai à Chaource, offrant aux visiteurs un moment de découverte artistique accessible à tous.

Une belle occasion de célébrer le printemps, l’art et la créativité au cœur du territoire Othe-Armance

Entrée libre à l’Office de Tourisme toute la journée du vendredi 1er mai 2026 de 10h à 17h30.

Contacts +33 (0)3 25 40 97 22 ot@tourisme-othe-armance.com .

2 grande rue Chaource 10210 Aube Grand Est +33 3 25 40 97 22 ot@tourisme-othe-armance.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition Costam Chaource a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance