Exposition Costume de scène et savoir faire régional Aubigny-sur-Nère

Exposition Costume de scène et savoir faire régional

Maison du Fil au Tartan Aubigny-sur-Nère Cher

Gratuit

Début : Samedi 2026-04-01

fin : 2026-04-26

2026-04-01

En collaboration avec le lycée Jacques Coeur.

West Side Story, My Fair Lady, Faust…

Découvrez les costumes réalisés par les élèves de la section Métiers de la mode et du vêtement du lycée Jacques Coeur lors de cette exposition consacrée aux costumes de théâtre et d’opéra.

En lien avec le spectacle Les impromptus Molière le 28 mars à 20h30 à La Forge. .

Maison du Fil au Tartan Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 50 06

English :

In collaboration with Lycée Jacques Coeur.

