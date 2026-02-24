Exposition Costumes bretons Un patrimoine vivant à découvrir Le Havre

Exposition Costumes bretons Un patrimoine vivant à découvrir

6 Rue d'Edreville Le Havre Seine-Maritime

Samedi 2026-03-28

Au fil des années, l’Association des Bretons du Havre a reçu de nombreux costumes et pièces traditionnelles en don coiffes, chapeaux, tabliers, jupons, chaussures… Grâce à cette générosité, cette collection compte aujourd’hui plus de 250 costumes différents.

Chaque tenue raconte une histoire familiale et témoigne de la richesse du patrimoine breton. Entre les mains expertes de nos couturières et brodeuses, ces pièces sont soigneusement restaurées, complétées et sublimées afin de retrouver toute leur splendeur.

Pour mettre à l’honneur ces dons et celles et ceux qui contribuent à préserver cette mémoire vestimentaire, nous organisons une exposition dédiée à ces costumes uniques.

Rendez-vous au local associatif des Bretons du Havre

– Le samedi 28 mars 10h 18h

– Le dimanche 29 mars 10h 17h

Un moment convivial vous attend le samedi à 11h autour d’un café et de quelques gourmandises. .

