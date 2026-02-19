Exposition Costumes en scène La Guerche-de-Bretagne

Exposition Costumes en scène

3 Rue du 8 Mai La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-05

fin : 2026-04-04

2026-03-05

A La Salorge, Cyrille Fricaud invite à découvrir le monde du théâtre par la mise en abîme des atours que sont les masques et les costumes. En les sublimant, il les fait passer de l’ombre à la lumière et donne corps même s’ils ne sont que des écorchés .

Vernissage jeudi 5 mars 2026 à 18 h 30.

Gratuit, tout public. .

