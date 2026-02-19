Exposition Costumes en scène La Guerche-de-Bretagne
Exposition Costumes en scène La Guerche-de-Bretagne jeudi 5 mars 2026.
Exposition Costumes en scène
3 Rue du 8 Mai La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-05
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-03-05
A La Salorge, Cyrille Fricaud invite à découvrir le monde du théâtre par la mise en abîme des atours que sont les masques et les costumes. En les sublimant, il les fait passer de l’ombre à la lumière et donne corps même s’ils ne sont que des écorchés .
Vernissage jeudi 5 mars 2026 à 18 h 30.
Gratuit, tout public. .
3 Rue du 8 Mai La Guerche-de-Bretagne 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 68 66 88 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition Costumes en scène La Guerche-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-02-16 par OT VITRE