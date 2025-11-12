Exposition Blanzac Coteaux-du-Blanzacais
Exposition Blanzac Coteaux-du-Blanzacais mercredi 12 novembre 2025.
Exposition
Blanzac 8 route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12
fin : 2025-12-18
Date(s) :
2025-11-12
Exposition de Mélaine Tesseron, créatrice d’affiches graphiques sur le thème du sport.
Tout public. Entrée libre aux heures d’ouverture
.
Blanzac 8 route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 61 33 93 mediathequeblanzac@cdc4b.com
English : Exposition
Exhibition by Mélaine Tesseron, creator of graphic posters on the theme of sport.
Open to all. Free admission during opening hours.
German : Exposition
Ausstellung von Mélaine Tesseron, die grafische Plakate zum Thema Sport entwirft.
Für jedes Publikum zugänglich. Freier Eintritt während der Öffnungszeiten
Italiano : Exposition
Mostra di Mélaine Tesseron, disegnatrice di poster grafici sul tema dello sport.
Aperta al pubblico. Ingresso libero durante gli orari di apertura
Espanol : Exposition
Exposición de Mélaine Tesseron, diseñadora de carteles gráficos sobre el tema del deporte.
Abierta al público en general. Entrada gratuita durante las horas de apertura
L’événement Exposition Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de tourisme du Sud Charente