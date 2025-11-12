Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition Blanzac Coteaux-du-Blanzacais

Exposition Blanzac Coteaux-du-Blanzacais mercredi 12 novembre 2025.

Exposition

Blanzac 8 route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12
fin : 2025-12-18

Date(s) :
2025-11-12

Exposition de Mélaine Tesseron, créatrice d’affiches graphiques sur le thème du sport.
Tout public. Entrée libre aux heures d’ouverture
  .

Blanzac 8 route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 61 33 93  mediathequeblanzac@cdc4b.com

English : Exposition

Exhibition by Mélaine Tesseron, creator of graphic posters on the theme of sport.
Open to all. Free admission during opening hours.

German : Exposition

Ausstellung von Mélaine Tesseron, die grafische Plakate zum Thema Sport entwirft.
Für jedes Publikum zugänglich. Freier Eintritt während der Öffnungszeiten

Italiano : Exposition

Mostra di Mélaine Tesseron, disegnatrice di poster grafici sul tema dello sport.
Aperta al pubblico. Ingresso libero durante gli orari di apertura

Espanol : Exposition

Exposición de Mélaine Tesseron, diseñadora de carteles gráficos sobre el tema del deporte.
Abierta al público en general. Entrada gratuita durante las horas de apertura

L’événement Exposition Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de tourisme du Sud Charente