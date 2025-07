Exposition « Couleur Nature » Place de l’hôtel Mesquer

Exposition « Couleur Nature »

Place de l’hôtel Maison du Patrimoine Mesquer Loire-Atlantique

Peinture et sculpture.

Par Sylvie et Philippe Bouliet, Bernard Daviez, Marie-Paule Prot et Yves Signor

• L’atelier Artbouliet (Philippe Bouliet, sculpteur et Sylvie Bouliet, peintre).

Philippe Bouliet entremêle références artistiques, créations utopiques et clin d’œil ludique lors de la réalisation de ses animaux en voie d’apparition . La peinture de Sylvie Bouliet, pensée à travers le geste et la construction d’un langage, fait appel à la réalité mais aussi aux désirs de composition de l’artiste. Elle peint une œuvre inspirée de son quotidien au gré des sentiments qui l’animent.

• Bernard Daviez peint avec ses émotions qu’il transforme en une vibrante et luxuriante matière. Les compositions qui naissent sous le pinceau du peintre s’appréhendent de multiples manières. Chacun y fera sa propre expérience en projetant ses émotions personnelles. Rien n’est imposé dans ce voyage esthétique.

• Marie-Paule Prot, huile sur toile

• Yves Signor joue avec les couleurs la mélanger, la diluer, la déposer et produire un ton, une forme pour offrir une ressemblance. Son style est contrasté, coloré et précis. Les détails attirent le regard pour la multitude des effets qui se dégagent de chaque Aquarelle. .

