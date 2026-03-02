Exposition Couleurs créoles Espace Boris Vian Montluçon
Exposition Couleurs créoles
Espace Boris Vian 27 Rue des Faucheroux Montluçon Allier
Début : 2026-04-18 14:30:00
fin : 2026-04-24 18:30:00
2026-04-18
Originaire de l’île de la Réunion, Sandrine Grolière peint les paysages luminueuyx, la flore généreuse, les scènes de vie authentiques et chaleureuses qui en font le charme.
Espace Boris Vian 27 Rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 24
English :
Originally from Reunion Island, Sandrine Grolière paints the luminous landscapes, generous flora and warm, authentic scenes of life that give the island its charm.
