Exposition Couleurs créoles Espace Boris Vian Montluçon

Exposition Couleurs créoles

Espace Boris Vian 27 Rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:30:00

fin : 2026-04-24 18:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Originaire de l’île de la Réunion, Sandrine Grolière peint les paysages luminueuyx, la flore généreuse, les scènes de vie authentiques et chaleureuses qui en font le charme.

.

Espace Boris Vian 27 Rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 55 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Originally from Reunion Island, Sandrine Grolière paints the luminous landscapes, generous flora and warm, authentic scenes of life that give the island its charm.

L’événement Exposition Couleurs créoles Montluçon a été mis à jour le 2026-03-02 par Montluçon Tourisme