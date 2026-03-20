Exposition Couleurs dans la Brume Rue de Gontaut Biron Pau

Exposition Couleurs dans la Brume

Rue de Gontaut Biron Chapelle de la Persévérance Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-06

En cette période agitée où le chaos et la brume semblent parfois s’emparer du monde, trois artistes aux sensibilités différentes proposent d’apporter un peu de couleur, de douceur et de respiration dans cette agitation.

Initiée par l’artiste peintre abstrait Thierry Pascoal, cette exposition invite les deux sœurs Mariia et Lesia Stohnii, originaires d’Ukraine. Chacune développe un univers singulier et profondément inspiré par la nature l’une trouve dans les arbres une source inépuisable de force et d’enracinement, tandis que l’autre célèbre la délicatesse et la vitalité des fleurs.

À travers leurs regards complémentaires, les œuvres présentées dialoguent entre abstraction et figuration, énergie et apaisement. Ensemble, elles composent un parcours sensible où la couleur devient langage, et où la nature apparaît comme un refuge, symbole de résilience et de beauté. .

Rue de Gontaut Biron Chapelle de la Persévérance Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 30 66 16 contact@tp-art.fr

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English : Exposition Couleurs dans la Brume

L’événement Exposition Couleurs dans la Brume Pau a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Pau