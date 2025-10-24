Exposition « Couleurs de Corée, Lumière sur l’art contemporain coréen » Centre Culturel Coréen Paris

Exposition « Couleurs de Corée, Lumière sur l’art contemporain coréen » Centre Culturel Coréen Paris vendredi 24 octobre 2025.

La couleur traverse tous les aspects de la vie et se charge, selon les cultures, de significations multiples. En Corée, cinq couleurs fondamentales – le blanc, le noir, le rouge, le jaune et le bleu – sont associées aux cinq éléments et au principe du yin et du yang, incarnant une esthétique singulière profondément ancrée dans l’histoire et la culture. Dans l’art, traditionnel comme contemporain, la couleur n’est pas seulement une préoccupation formelle : elle agit comme vecteur de sens, reliant les œuvres à un imaginaire collectif, à des symboliques anciennes et à une diversité de lectures culturelles.

L’exposition « Couleurs de Corée, Lumière sur l’art contemporain coréen », présentée au Centre Culturel Coréen à l’occasion du 140ᵉ anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Corée, propose un dialogue entre tradition et création contemporaine en réunissant des œuvres aux proximités formelles. À travers les réalisations de 34 artistes – de grands maîtres aux jeunes talents – couvrant un large spectre de pratiques, de la peinture à la sculpture, de la photographie à l’installation, jusqu’à l’art numérique, l’exposition met à l’honneur les couleurs de la Corée et invite à contempler des œuvres à l’aune de critères durables et intemporels, offrant ainsi un regard renouvelé sur les enjeux de notre époque et sur les perspectives de demain.

Parmi les figures majeures présentées figurent LEE Ungno, KIM Tschang-Yeul, PARK Seo-Bo, HA Chong-Hyun, et bien d’autres, qui ont marqué l’histoire de l’art par la force et la singularité de leur esthétique. À leurs côtés, des artistes contemporains en pleine effervescence – tels que Yeesookyung, KIM Yunchul, Anicka YI, Jin MEYERSON – contribuent à enrichir la scène artistique avec des œuvres aux couleurs vibrantes.

Au croisement des générations et des médiums, l’exposition « Couleurs de Corée » invite à percevoir la couleur comme un langage universel, capable de transmettre la mémoire d’une culture tout en éclairant les réalités d’aujourd’hui et les contours de notre avenir.

Cette exposition se déroule dans le cadre de Némo – Biennale internationale des arts numériques de la Région Île-de-France, produite par le CENTQUATRE-PARIS, du 11 octobre 2025 au 11 janvier 2026 dans 24 lieux en Île-de-France.

Du vendredi 24 octobre 2025 au samedi 29 août 2026 :

gratuit Tout public.

Centre Culturel Coréen 20 rue la Boétie 75008 Paris

