Exposition Couleurs de paix, rêves d’enfants, lumière d’Ukraine Sainte-Mère-Église
samedi 8 août 2026 · Sainte-Mère-Église
Informations pratiques
Sainte-Mère-Église
Exposition Couleurs de paix, rêves d’enfants, lumière d’Ukraine
Grange de la Paix Sainte-Mère-Église Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-08
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-08
Une exposition de dessins d’enfants d’Ukraine, en lien avec la Communauté de Taizé et le mouvement Pax Christi. .
Grange de la Paix Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 50 29 34 93
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English : Exposition Couleurs de paix, rêves d’enfants, lumière d’Ukraine
L’événement Exposition Couleurs de paix, rêves d’enfants, lumière d’Ukraine Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Baie du Cotentin
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