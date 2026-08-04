Informations pratiques

Sainte-Mère-Église

Exposition Couleurs de paix, rêves d’enfants, lumière d’Ukraine

Grange de la Paix Sainte-Mère-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-08

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-08

Une exposition de dessins d’enfants d’Ukraine, en lien avec la Communauté de Taizé et le mouvement Pax Christi. .

Grange de la Paix Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 50 29 34 93

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English : Exposition Couleurs de paix, rêves d’enfants, lumière d’Ukraine

L’événement Exposition Couleurs de paix, rêves d’enfants, lumière d’Ukraine Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Baie du Cotentin