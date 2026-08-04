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AGENDA · Sainte-Mère-Église

Exposition Couleurs de paix, rêves d’enfants, lumière d’Ukraine Sainte-Mère-Église

samedi 8 août 2026 · Sainte-Mère-Église

Exposition Couleurs de paix, rêves d’enfants, lumière d’Ukraine Sainte-Mère-Église

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Adresse
Grange de la Paix
Ville
50480 Sainte-Mère-Église
Département
Manche
Tarif

Sainte-Mère-Église

Exposition Couleurs de paix, rêves d’enfants, lumière d’Ukraine

Grange de la Paix Sainte-Mère-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-08
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-08

Une exposition de dessins d’enfants d’Ukraine, en lien avec la Communauté de Taizé et le mouvement Pax Christi.   .

Grange de la Paix Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 50 29 34 93 

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English : Exposition Couleurs de paix, rêves d’enfants, lumière d’Ukraine

L’événement Exposition Couleurs de paix, rêves d’enfants, lumière d’Ukraine Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Baie du Cotentin

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