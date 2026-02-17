Exposition Couleurs d’enfance 2 De bas en hauts Rue du Docteur Roux Cholet
Exposition Couleurs d’enfance 2 De bas en hauts
Rue du Docteur Roux Musée du Textile et de la Mode Cholet Maine-et-Loire
Début : 2026-03-14
fin : 2026-09-02
Exposition d’accessoires en lien avec celle du Musée d’Art. .
Rue du Docteur Roux Musée du Textile et de la Mode Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 22 50 museetextile@choletagglomeration.fr
