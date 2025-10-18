Exposition Couleurs d’enfance

27 avenue de l’Abreuvoir Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14 2025-12-15 2025-12-16 2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-25 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28 2025-12-29 2025-12-30 2025-12-31 2026-01-01

Le Musée du Textile et de la Mode est le seul musée français spécialisé dans la mode enfantine. Il a conçu un cycle d’expositions temporaires, intitulé Small couture qui explore ce sujet en choisissant des thématiques liées aux vêtements d’enfants.

Ce 9 e volet, qui se déroule exceptionnellement au Musée d’Art et d’Histoire, est consacré à la couleur dans le vêtement d’enfant, du XVIII e siècle à nos jours. Il fait suite à l’acquisition, en 2024, d’une collection de mode enfantine de quelque 800 vêtements et accessoires collectionnés précisément pour leurs coloris unis et leurs motifs.

La gravure, la photographie puis le cinéma ont diffusé jusqu’au milieu du XX e siècle des images en deux couleurs, qui ont modelé une vision de la mode adulte ou enfantine en noir et blanc. Or, l’acquisition de la collection Thierry Grassat révèle un prisme de couleurs tout à fait inattendu dans la mode enfantine. .

27 avenue de l’Abreuvoir Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 23 22 museearthistoire@agglo-choletais.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Couleurs d’enfance Cholet a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme du Choletais