Exposition Couleurs d’ici et d’ailleurs de Francis Riehl aux Salles Voutées Salles Voutées Cassis

Exposition Couleurs d’ici et d’ailleurs de Francis Riehl aux Salles Voutées

Du 02/04 au 13/04/2026 tous les jours de 10h à 19h. Salles Voutées C/o Mairie de Cassis Cassis Bouches-du-Rhône

Du 2 au 13 avril 2026, l’exposition Couleurs d’ici et d’ailleurs de Francis Riehl s’installe dans le cadre unique des Salles Voûtées, situées place Baragnon, en plein cœur du village de Cassis.

Lieu Salles Voûtées Place Baragnon, Cassis

Entrée libre .

Salles Voutées C/o Mairie de Cassis Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 31 48 79 97

English :

From April 2 to 13, 2026, Francis Riehl’s exhibition “Couleurs d’ici et d’ailleurs” (Colors from Here and Elsewhere) will be on display in the unique setting of the Salles Voûtées, located on Place Baragnon, in the heart of the village of Cassis.

