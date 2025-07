Exposition « Couleurs » L’atelier du Charron au Chabannes Durdat-Larequille

Exposition « Couleurs » L’atelier du Charron au Chabannes Durdat-Larequille samedi 26 juillet 2025.

Exposition « Couleurs »

L’atelier du Charron au Chabannes L’atelier du Charron au Chabannes La Crouzille 63 Durdat-Larequille Allier

Début : 2025-07-26 15:00:00

fin : 2025-09-07 19:00:00

2025-07-26

Bernard Beaudonnet invite des Artistes parisiens et locaux dans l’ancien atelier de charron de son père devenu lieu d’exposition.

Bernard Beaudonnet invites Parisian and local artists to his father’s former wheelwright’s workshop, now an exhibition space.

Bernard Beaudonnet lädt Pariser und lokale Künstler in die ehemalige Stellmacherwerkstatt seines Vaters ein, die nun als Ausstellungsort dient.

Bernard Beaudonnet invita artisti parigini e locali nell’ex officina del padre, oggi spazio espositivo.

Bernard Beaudonnet invita a artistas parisinos y locales al antiguo taller de carretería de su padre, convertido ahora en espacio de exposiciones.

