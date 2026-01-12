EXPOSITION COULEURS EN HIVER

Espace des Cèdres Grandchamp-des-Fontaines Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-26

Date(s) :

2026-01-23

Pour cette 26ème édition, le dessin sera mis à l’honneur

Pluridisciplinaire, Couleurs en Hiver a pour vocation depuis plus de 20 ans de mettre à l’honneur des univers artistiques variés peintures à l’huile, aquarelles, pastel, photographie, sculptures, modelage…

Une fois encore, pendant le dernier week-end de janvier, un dialogue entre les différentes œuvres exposées et le public est initié à travers la proposition de rencontre avec les artistes volontaires et des visites guidées pour les scolaire

Une fresque participative inspiration Matisse

Marie CHÉDORGE animera cet atelier où chacun pourra participer à une oeuvre collective de peinture et de collage.

Dimanche 26 janvier De 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h .

Espace des Cèdres Grandchamp-des-Fontaines 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For this 26th edition, the spotlight will be on drawing

L’événement EXPOSITION COULEURS EN HIVER Grandchamp-des-Fontaines a été mis à jour le 2026-01-08 par Pays Erdre Canal Forêt