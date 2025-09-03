Exposition Couleurs et lumières Espace culturel Robert de Lamanon Salon-de-Provence

Exposition Couleurs et lumières Espace culturel Robert de Lamanon Salon-de-Provence mercredi 3 septembre 2025.

Exposition Couleurs et lumières

Du 03/09 au 27/09/2025 tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Espace culturel Robert de Lamanon 120 Rue Lafayette Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Yann Rebecq est un coloriste dont les œuvres, souvent à la limite de l’irréel, captivent par la subtilité de l’assemblage des couleurs

Ses sujets variés, allant des paysages aux scènes de vie quotidienne, sont imprégnés de lumières poétiques et suggestives. Influencé par son enfance en Nouvelle-Calédonie, il a étudié en France sous la tutelle de grands artistes. Ses créations sont exposées mondialement, notamment en Chine, où il connaît un succès grandissant.



Vernissage le vendredi 5 septembre à 18h30



English :

Yann Rebecq is a colorist whose works, often bordering on the unreal, captivate with their subtle blend of colors

German :

Yann Rebecq ist ein Kolorist, dessen Werke oft an der Grenze zum Unwirklichen liegen und durch die Subtilität der Farbzusammenstellung fesseln

Italiano :

Yann Rebecq è un colorista le cui opere, spesso al limite dell’irreale, affascinano per la sottigliezza delle loro combinazioni cromatiche

Espanol :

Yann Rebecq es un colorista cuyas obras, a menudo rayanas en lo irreal, cautivan por la sutileza de sus combinaciones cromáticas

