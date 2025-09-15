Exposition Couleurs et Matières de Francis L’Huillier et Anne Oléron Quai Ganteaume La Ciotat

Du 15/09 au 29/09/2025 tous les jours de 10h30 à 19h. Quai Ganteaume Galerie du Port La Ciotat Bouches-du-Rhône

Admirez l’exposition Couleurs et Matières à la Galerie du Port la puissance des huiles au couteau de Francis L’Huillier rencontre la finesse des papiers découpés d’Anne Oléron, entre éclats maritimes et poésie du monde sous-marin.

Cette exposition propose un dialogue visuel entre deux univers

Francis L’Huillier, peintre professionnel depuis 2004, référencé sur Artprice, dont les huiles au couteau se distinguent par la force des matières, la maîtrise des compositions et l’intensité des couleurs.

Anne Oléron, artiste en papiers découpés depuis 2022, qui associe aquarelle et découpe au scalpel dans un travail minutieux inspiré des traditions japonaises du Kirigami et suisses du Canivet, explorant la beauté et la fragilité du monde sous-marin.



N’hésitez pas à plonger dans ce monde industriel et maritime, saisi dans les perspectives colorées de la peinture, et la délicatesse sculpturale du papier découpé. .

Quai Ganteaume Galerie du Port La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 89 79 71 95

English :

Admire the Colours and Materials exhibition at the Galerie du Port: the power of Francis L’Huillier’s knife-cut oil paintings meets the delicacy of Anne Oléron’s paper cut-outs, between maritime splinters and the poetry of the underwater world.

German :

Bewundern Sie die Ausstellung Farben und Materialien in der Galerie du Port: Die Kraft der mit dem Messer aufgetragenen Ölfarben von Francis L’Huillier trifft auf die Feinheit der Scherenschnitte von Anne Oléron, zwischen maritimen Eindrücken und der Poesie der Unterwasserwelt.

Italiano :

Ammirate la mostra Colori e Materie alla Galerie du Port: la potenza degli oli a pennello di Francis L’Huillier incontra la delicatezza dei ritagli di carta di Anne Oléron, tra frammenti marini e poesia del mondo sottomarino.

Espanol :

Admire la exposición Colores y Materias en la Galerie du Port: la fuerza de los óleos pintados con espátula de Francis L’Huillier se une a la delicadeza de los papeles recortados de Anne Oléron, entre destellos marítimos y la poesía del mundo submarino.

