Exposition « Couleurs Nature » – Châtillon-sur-Indre, 30 mai 2025 14:00, Châtillon-sur-Indre.

Indre

Exposition « Couleurs Nature » 5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-30 14:00:00

fin : 2025-06-30 17:00:00

Date(s) :

2025-05-30

2025-07-01

Exposition « Couleurs Nature » met en lumière les peintures de Pierrette Girault à la salle Jeanne de France à Châtillon/Indre. À travers ses toiles empreintes de poésie, l’artiste nous invite à une déambulation sensible au cœur du patrimoine naturel et de la biodiversité du Châtillonnais en Berry.

Installée à Châtillon et amoureuse de sa région, Pierrette Girault trouve son inspiration dans la beauté simple et changeante des paysages qui l’entourent. À travers ses toiles, elle donne à voir et à ressentir la nature telle qu’elle l’inspire. Chaque œuvre est le fruit d’une observation attentive et sensible ou l’artiste s’attache à traduire les émotions qui naissent lors de ses promenades dans la nature. Elle saisit les jeux de lumière et les atmosphères délicates qui, à ses yeux, métamorphosent un lieu ordinaire un sous-bois, un filet d’eau en une scène vibrante de poésie. Autodidacte, elle s’est formée au fil des ans en suivant des stages et des cours auprès de peintres professionnels, tout en menant une carrière dans l’enseignement.

Vendredi 30 mai à 18h vernissage ouvert à tous .

5 Place du Vieux Château

Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 74 19 chatillon.tourisme@gmail.com

English :

Couleurs Nature » exhibition highlights the paintings of Pierrette Girault at the Salle Jeanne de France in Châtillon/Indre. Through her poetic canvases, the artist invites us to take a sensitive stroll through the natural heritage and biodiversity of the Châtillonnais region in Berry.

German :

Die Ausstellung « Couleurs Nature » (Naturfarben) zeigt die Gemälde von Pierrette Girault im Saal Jeanne de France in Châtillon/Indre. Mit ihren poetischen Gemälden lädt uns die Künstlerin zu einem sensiblen Spaziergang durch das Naturerbe und die Biodiversität von Châtillonnais en Berry ein.

Italiano :

La mostra « Couleurs Nature » presenta i dipinti di Pierrette Girault alla Salle Jeanne de France di Châtillon/Indre. Attraverso le sue tele poetiche, l’artista ci invita a un viaggio sensibile nel cuore del patrimonio naturale e della biodiversità della regione dello Châtillonnais, nel Berry.

Espanol :

La exposición « Couleurs Nature » pone de relieve la obra pictórica de Pierrette Girault en la Sala Jeanne de France de Châtillon/Indre. A través de sus poéticos lienzos, la artista nos invita a un viaje sensible al corazón del patrimonio natural y la biodiversidad de la región de Châtillonnais, en B

