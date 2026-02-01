Exposition Couleurs nomades de Mona Colombia Place du Maréchal Leclerc La Baule-Escoublac

Exposition Couleurs nomades de Mona Colombia

Place du Maréchal Leclerc Espace Culturel Chapelle Sainte-Anne La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 14:30:00

fin : 2026-03-04 18:30:00

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-01 2026-03-03 2026-03-04 2026-03-05 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-10 2026-03-11 2026-03-12 2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-17 2026-03-18 2026-03-19 2026-03-20 2026-03-21 2026-03-22

Avec Couleurs Nomades, Mona Colombia invite le public à voyager à travers une palette vibrante nourrie de ses expériences et de ses rencontres. Ses toiles aux couleurs franches, mêlant géométrie et abstraction, évoquent l’intensité des cultures sud‑américaines, le mouvement, la danse et la vie de rue qui l’inspirent depuis toujours.

L’artiste présente également des œuvres plus épurées, empreintes de douceur et de paysages symboliques, témoignant de son attachement aux lieux où elle crée. Chaque tableau devient une étape de son parcours intérieur, un fragment de mémoire transformé en couleur. .

Place du Maréchal Leclerc Espace Culturel Chapelle Sainte-Anne La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 75 75 75

