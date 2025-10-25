Exposition Couleurs Passion ; Rue de la République Saint-Martin-de-Crau

Exposition Couleurs Passion ; Rue de la République Saint-Martin-de-Crau samedi 25 octobre 2025.

Exposition Couleurs Passion ;

Du 25/10 au 25/11/2025 tous les jours.

Pendant les horaires d’ouverture du Bureau d’Information Touristique. Rue de la République Bar-Restaurant l’Avenir Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-10-25

L’association Couleurs Passions expose au Bar de l’Avenir !

L’association Couleurs Passion a le plaisir de vous présenter sa nouvelle exposition collective, sur le thème de Brel. Une belle occasion de découvrir les sensibilités de chaque artiste ! .

Rue de la République Bar-Restaurant l’Avenir Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 98 40 lecoeurdelaprovence@agglo-accm.fr

English :

The Couleurs Passions association exhibits at the Bar de l’Avenir!

German :

Der Verein Couleurs Passions stellt in der Bar de l’Avenir aus!

Italiano :

L’associazione Couleurs Passions espone al Bar de l’Avenir!

Espanol :

¡La asociación Couleurs Passions expone en el Bar de l’Avenir!

L’événement Exposition Couleurs Passion ; Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2025-10-10 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)