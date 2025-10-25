Exposition Couleurs Passion ; Rue de la République Saint-Martin-de-Crau
Du 25/10 au 25/11/2025 tous les jours.
Pendant les horaires d’ouverture du Bureau d’Information Touristique. Rue de la République Bar-Restaurant l’Avenir Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône
L’association Couleurs Passions expose au Bar de l’Avenir !
L’association Couleurs Passion a le plaisir de vous présenter sa nouvelle exposition collective, sur le thème de Brel. Une belle occasion de découvrir les sensibilités de chaque artiste ! .
Rue de la République Bar-Restaurant l’Avenir Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 98 40 lecoeurdelaprovence@agglo-accm.fr
English :
The Couleurs Passions association exhibits at the Bar de l’Avenir!
German :
Der Verein Couleurs Passions stellt in der Bar de l’Avenir aus!
Italiano :
L’associazione Couleurs Passions espone al Bar de l’Avenir!
Espanol :
¡La asociación Couleurs Passions expone en el Bar de l’Avenir!
