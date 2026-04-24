Exposition Couleurs Passion ; Rue de la République Saint-Martin-de-Crau

Saint-Martin-de-Crau

Exposition Couleurs Passion ;

Du 04/05 au 15/05/2026 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Pendant les horaires d’ouverture du Bureau d’Information Touristique.

Ouverture exceptionnelle le week-end de la Fête du Printemps les 9 et 10 mai. Rue de la République Bureau d’information touristique Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-04

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-04

L’association Couleurs Passions expose au Bureau d’Information Touristique !

L’association Couleurs-Passions vous invite à découvrir leur nouvelle exposition. Peintures figuratives, abstraites, aquarelles, huiles et acryliques se côtoient pour offrir un panorama riche et varié de la création artistique locale.



Venez partager ce moment de rencontre et de couleurs ! Lors du vernissage qui aura lieu le mardi 5 mai à 18h30. .

Rue de la République Bureau d’information touristique Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 98 40 lecoeurdelaprovence@agglo-accm.fr

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English :

The Couleurs Passions association exhibits at the Tourist Information Office!

L’événement Exposition Couleurs Passion ; Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-04-24 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)