Exposition Coup de pot Platts & Manoury – Rue de la Vieille Église Eygalières 19 juin 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Exposition Coup de pot Platts & Manoury Du 19/06 au 01/07/2025 tous les jours de 11h30 à 13h et de 15h30 à 19h.

Vernissage vendredi 20 juin, 17h-20h. Rue de la Vieille Église Maison des Consuls Eygalières Bouches-du-Rhône

Venez découvrir la nouvelle exposition « Coup de pot » à la Maison des Consuls à Eygalières, du 19 juin au 1er juillet !

Organisé par l’association Partage de Regards



Avec le couple d’artistes Caitriona Platts-Manoury, céramiste et Christian Manoury, peintre et photographe



Vernissage vendredi 20 juin de 17h à 20h .

Rue de la Vieille Église Maison des Consuls

Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur partagederegards@gmail.com

English :

Come and discover the new ‘Coup de pot’ exhibition at the Maison des Consuls in Eygalières, from 19 June to 1 July!

German :

Entdecken Sie die neue Ausstellung „Coup de pot“ im Maison des Consuls in Eygalières, vom 19. Juni bis zum 1. Juli!

Italiano :

Venite a scoprire la nuova mostra « Coup de pot » alla Maison des Consuls di Eygalières, dal 19 giugno al 1° luglio!

Espanol :

Venga a descubrir la nueva exposición « Coup de pot » en la Maison des Consuls de Eygalières, del 19 de junio al 1 de julio

