Exposition Coup d'œil Peinture abstraite par Lize Tomas
Exposition Coup d’œil Peinture abstraite par Lize Tomas
Pontarlier
Gratuit
Début : 2026-02-17
fin : 2026-03-28
2026-02-17
Pendant les horaires d’ouverture de la Médiathèque.
Organisé par la médiathèque de Pontarlier.
Découvrez l’art de Lize Tomas, artiste peintre autodidacte, qui vous invite à découvrir son monde intérieur à travers ses toiles abstraites avec peinture acrylique. Tout public. .
Médiathèque municipale Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.com
