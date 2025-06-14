Exposition « Coups de chapeau à Lamairé ! » dans le cadre de Lamairé en fête Salle communale Saint-Loup-Lamairé

Chapeaux de tous les styles et tous les pays, mode du baptême, communion, mariage et autres époques. De magnifiques costumes et robes seront également exposés.

De plus ont lieu des dédicaces du livre Germain Rallon “Une vie une œuvre”, écrit par Huguette Rousseau, le 14 septembre et le week-end du 20 et 21 septembre.

Visite sur demande du 15 au 19 septembre.

Ouverture de 14 h à 18 h 30 le 13 septembre et pendant les Journées Européennes du Patrimoine le week-end du 20 et 21 septembre. Ouverture de 10 h à 18 h 30 le 14 septembre, lors de la fête au village .

Salle communale Lamairé Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 76 40 27

