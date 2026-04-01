Exposition Courant d’Art Port de la Houle Cancale
Exposition Courant d’Art Port de la Houle Cancale jeudi 16 avril 2026.
Cancale
Exposition Courant d’Art
Port de la Houle La Halle à Marée Cancale Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 10:30:00
fin : 2026-04-29 18:00:00
Date(s) :
2026-04-16
Féminité sculptrices Swanne et Aurélie Fin Lancelle, peintres Christian Leroy et Nicole Seiler.
Une exposition de grande qualité ou la délicatesse, la sensibilité artistique et le féminin se mélangent en tout harmonie. .
Port de la Houle La Halle à Marée Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 06 58 67 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition Courant d’Art Cancale a été mis à jour le 2026-04-02 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
À voir aussi à Cancale (Ille-et-Vilaine)
- Table ronde autour du livre Pôle Culturel L’Amérance Cancale 9 avril 2026
- Balance ta voix Karaoké libre Manoir des Douets Fleuris Cancale 30 avril 2026
- Circuit VTT n° 4 Entre Rance et Baie Cancale Ille-et-Vilaine 1 mai 2026
- Circuit VTT n°1 Le Rocher de Cancale Cancale Ille-et-Vilaine 1 mai 2026
- Baie du Mont-Saint-Michel Circuit de Cancale n° 12 Cancale Ille-et-Vilaine 1 mai 2026