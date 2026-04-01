Exposition Courant d’Art Port de la Houle Cancale

Cancale

Exposition Courant d’Art

Port de la Houle La Halle à Marée Cancale Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 10:30:00

fin : 2026-04-29 18:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Féminité sculptrices Swanne et Aurélie Fin Lancelle, peintres Christian Leroy et Nicole Seiler.

Une exposition de grande qualité ou la délicatesse, la sensibilité artistique et le féminin se mélangent en tout harmonie. .

Port de la Houle La Halle à Marée Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 06 58 67 20

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English :

L’événement Exposition Courant d’Art Cancale a été mis à jour le 2026-04-02 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel