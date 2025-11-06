Exposition Courants d’Air Caen

Exposition Courants d’Air

15 Bis Rue Dumont d’Urville Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 09:30:00

fin : 2025-11-06 12:30:00

Date(s) :

2025-11-06 2025-11-07

Pour la 5ème édition de cette exposition ouvrez les portes des ateliers intermédiaires. Au programme propositions théâtrales, dansées, visuelles ou encore sonores des artistes et compagnies qui œuvrent aux ateliers.

Pour sa 5ème édition, l’exposition vous invite à franchir les portes des Ateliers Intermédiaires. Au programme des propositions théâtrales, dansées, visuelles et sonores, portées par les artistes et compagnies qui font vivre les ateliers.

La jeudi matin sera consacré au Jeune Public, avec une série de petits spectacles pour éveiller la curiosité des plus jeunes.

Le vendredi, laissez-vous surprendre tout au long de la journée par plusieurs représentations. .

15 Bis Rue Dumont d’Urville Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 64 77 06 78

English : Exposition Courants d’Air

For the 5th edition of this exhibition, open the doors of the intermediate workshops. On the program: theatrical, dance, visual and sound performances by artists and companies working in the workshops.

German : Exposition Courants d’Air

Für die fünfte Ausgabe dieser Ausstellung öffnen Sie die Türen der Zwischenateliers. Auf dem Programm stehen Theater-, Tanz-, visuelle und akustische Angebote von Künstlern und Kompanien, die in den Ateliers arbeiten.

Italiano :

Per la quinta edizione di questa rassegna, si aprono le porte dei laboratori intermedi. In programma: performance teatrali, di danza, visive e sonore degli artisti e delle compagnie che lavorano nei laboratori.

Espanol :

Para la 5ª edición de esta exposición, se abren las puertas de los talleres intermedios. En el programa: espectáculos teatrales, de danza, visuales y sonoros a cargo de los artistas y compañías que trabajan en los talleres.

