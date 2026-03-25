Exposition Courants Positifs Domaine de Rocheville, Parnay Parnay 2 avril – 9 mai Entrée libre

Pour ouvrir la saison artistique 2026 en ce début de printemps, le Domaine de Rocheville, à Parnay, accueille l’exposition Courants Positifs de l’artiste Armelle GH (Armelle Gory Hemery).

Pour ouvrir la saison artistique 2026 en ce début de printemps, le Domaine de Rocheville, à Parnay, accueille l’exposition Courants Positifs de l’artiste Armelle GH (Armelle Gory Hemery).

Du 2 avril au 9 mai 2026, plongez dans l’univers sensible et coloré de cette artiste peintre et plasticienne, qui fait la part belle à l’eau et à la nature.

À travers une vingtaine de toiles grand format, Armelle GH nous transporte dans un monde vivant et vibrant, inspiré par la nature et grands espaces, source essentielle de son imaginaire depuis l’enfance. Son travail explore également des scènes de vie, parfois teintées d’humour.

Sa technique de prédilection, le dripping, consiste à laisser couler la peinture sur la toile, générant des formes libres et parfois imprévisibles, propices à la spontanéité et à l’imaginaire. Dans un second temps, l’artiste intervient par la couleur — pastel ou éclatante — qu’elle applique au gré de ses ressentis.

Avec Courants Positifs, elle nous offre une parenthèse sensible et immersive, une invitation à ralentir, à ressentir et à se reconnecter.

Prolongez l’expérience au Domaine de Rocheville en (re)découvrant ses cuvées en AOP Saumur Blanc, Saumur Rosé, Saumur Champigny, Crémant de Loire et Pétillant naturel Rosé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-02T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-09T18:00:00.000+02:00

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Domaine de Rocheville, Parnay 49730 Parnay Parnay 49730 Maine-et-Loire



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