Exposition : Courcelles-en-Montagne en 1900, Mairie-Ecole, Courcelles-en-Montagne

Informations pratiques

Exposition : Courcelles-en-Montagne en 1900 18 – 20 septembre Mairie-Ecole Haute-Marne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T00:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00

Le Pays de Langres en 1900 est une animation proposant d’explorer 8 « pépites » du territoire qui recèlent quelques beaux témoignages patrimoniaux (calvaires, fontaines, lavoirs, jardins, monuments aux Morts, mairies, écoles, églises, chapelles, cures, moulins, fermes, maisons de maître, manoirs, châteaux…).

Cette exposition propose d’aborder la carte d’identité de la commune, l’habitat rural en pays de Langres et dans la commune ainsi que son histoire à travers une sélection de documents anciens.

Exposition visible devant la mairie de la commune.

Renseignements : Service Patrimoine Pays d’art et d’histoire – 03 25 86 86 20 / patrimoine@langres.fr

Mairie-Ecole place de la Mairie 52200 Courcelles-en-Montagne Courcelles-en-Montagne 52200 Haute-Marne Grand Est 03 25 87 67 67 https://www.bienvenue-hautemarne.fr/ [{« link »: « mailto:patrimoine@langres.fr »}] Construite au XIXe siècle, la mairie-école s’inscrit dans le sillage des édifices républicains qui essaiment le territoire tout au long de cette période. L’édifice fonctionnel se partage entre école de garçons et salles municipales. Son architecture raisonnée se traduit en façade par un axe de symétrie coiffé d’une lucarne aveugle. Parking devant l’église.

Exposition faisant partie du projet « Le Pays de Langres en 1900 » accessible en extérieur. Pays d’art et d’histoire Courcelles-en-Montagne

© Service Patrimoine Pays d’art et d’histoire