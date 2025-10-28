Exposition Courtenay Courtenay
Début : 2025-10-28
fin : 2025-11-18
2025-10-28
Laissez-vous emporter par une sélection de petites lectures. À partir de 4 ans.
À partir du mardi 28 octobre, découvrez une exposition de peinture intitulée Courtenay , où les peintres locaux rendent un hommage artistique à la ville. .
Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 34 95 mediathequepca@courtenay45.com
English :
Let yourself be carried away by a selection of short readings. For ages 4 and up.
German :
Lassen Sie sich von einer Auswahl kleiner Lektüren mitreißen. Ab 4 Jahren.
Italiano :
Lasciatevi trasportare da una selezione di brevi letture. A partire dai 4 anni.
Espanol :
Déjese llevar por una selección de lecturas breves. A partir de 4 años.
