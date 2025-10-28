Exposition Courtenay Courtenay

Exposition Courtenay Courtenay mardi 28 octobre 2025.

Exposition Courtenay

Courtenay Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28

fin : 2025-11-18

Date(s) :

2025-10-28

Laissez-vous emporter par une sélection de petites lectures. À partir de 4 ans.

À partir du mardi 28 octobre, découvrez une exposition de peinture intitulée Courtenay , où les peintres locaux rendent un hommage artistique à la ville. .

Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 34 95 mediathequepca@courtenay45.com

English :

Let yourself be carried away by a selection of short readings. For ages 4 and up.

German :

Lassen Sie sich von einer Auswahl kleiner Lektüren mitreißen. Ab 4 Jahren.

Italiano :

Lasciatevi trasportare da una selezione di brevi letture. A partire dai 4 anni.

Espanol :

Déjese llevar por una selección de lecturas breves. A partir de 4 años.

L’événement Exposition Courtenay Courtenay a été mis à jour le 2025-10-14 par OT 3CBO