Exposition CPHILIPPE LORRIC IWINDI AFRIKA Médiathèque Les tréseors de Tolente Plouguerneau

Exposition CPHILIPPE LORRIC IWINDI AFRIKA

Médiathèque Les tréseors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Début : 2026-01-14

fin : 2026-03-03

2026-01-14

A l’âge de 12 ans Philippe recevait son premier appareil photo. Il s’agissait d’un appareil photo argentique de marque Konica. Dès lors la magie a opéré et dès lors, l’image a toujours eu une part importante dans sa vie.

Aujourd’hui, Philippe est guide en Afrique du Sud avec sa société Iwindi. Photographe professionnel, il vous propose une fenêtre sur cet univers qui le touche, sur des moments captés ces dernières années lors de ses différents voyages en Afrique australe, sur des inspirations apportées par des lieux uniques et magiques, aux antipodes de la France. .

