Exposition Cransac-les-Thermes Retour aux sources dialogue entre art contemporain et patrimoine Cransac

Exposition Cransac-les-Thermes Retour aux sources dialogue entre art contemporain et patrimoine

35 place de l’Hôtel de Ville Cransac Aveyron

Début : 2025-09-04

fin : 2025-11-26

2025-09-04

Musée Les Mémoires de Cransac Cransac-les-Thermes

En septembre et octobre lundi au vendredi 9h30 à 12h et 15h à 18h ; samedi 9h30 à 12h et 14h à 17h

En novembre lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h

L’exposition poursuit le travail engagé par l’artiste Joëlle Tuerlinckx autour de l’histoire industrielle de Cransac, dans le cadre du protocole Nouveaux commanditaires. Créée en 2011-2013, La Triangulaire de Cransac ‘ MUSÉE DE LA MÉMOIRE—PROPRIÉTÉ UNIVERSELLE’ ® constitue aujourd’hui un patrimoine local exceptionnel.

L’exposition Cransac-les-Thermes Retour aux sources est la deuxième édition d’œuvres d’art contemporain choisies dans des collections des Abattoirs, Musée Frac Occitanie Toulouse, qui propose à la fois un nouvel éclairage sur les archives et une nouvelle aventure artistique.

En janvier 2025, la commune de Cransac, reconnue en tant que ville thermale est devenue officiellement Cransac-les-Thermes. L’exposition fait aussi écho à cette actualité. Les œuvres choisies révèlent les vertus curatives et résilientes de la nature et de l’eau, à travers les univers singuliers de 14 artistes John Batho, Katinka Bock, Olivier Debré, Jean Dieuzaide, Céline Duval, Eric Hurtado, Nata Levitasova, Marie Losier, Myriam Mechita, Martine Michard, Alzek Misheff, Kiki Smith, Romain Suzzoni, Maria Helena Vieira da Silva.

Vernissage le 12 septembre à 18h.

Office de Tourisme et du Thermalisme 05 65 63 06 80 .

35 place de l’Hôtel de Ville Cransac 12110 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 06 80

