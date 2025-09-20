Exposition « Crash.jpeg » – Jonas Hejduk Domaine départemental de la villa Rohannec’h Saint-Brieuc

Exposition « Crash.jpeg » – Jonas Hejduk 20 et 21 septembre Domaine départemental de la villa Rohannec’h Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition dans le salon des miroirs « Crash.jpeg » de Jonas Hejduk, designeur.

Domaine départemental de la villa Rohannec’h 9 rue de Rohannec’h, 22000, Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 77 32 94 https://cotesdarmor.fr/villa_Rohannech Une Maison-atelier dans une villa d’armateur

Etude pour Crash.jpeg – 2025 © Jonas Hejduk