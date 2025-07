EXPOSITION CRAYONNÉS D’UNE ENFANCE CÉVENOLE,SONNAILLES EN VALLATS… Le Collet-de-Dèze

LE TEMPLE Le Collet-de-Dèze Lozère

Début : 2025-07-13 16:00:00

fin : 2025-07-14 19:00:00

2025-07-13 2025-07-14 2025-07-15 2025-07-16 2025-07-17 2025-07-18 2025-07-20

Venez découvrir le travail de Nahanni illustration dans un lieu chargé d’histoire pour une immersion au cœur de son univers. Entre aquarelles et linogravures.

Crayonnés d’une enfance cévenole Sonnailles en vallat

— aquarelles et linogravures —

« C’est un retour aux sources, à l’enfance cueillie dans les hautes herbes,

où les odeurs de fumée, de laine mouillée et de terre chaude racontent mieux que les mots.

Un monde simple, guidé par le rythme des saisons, le pas lent des brebis, le tintement des sonnailles, le regard doux d’un grand-père assis à l’ombre d’un mûrier.

J’ai dessiné comme on se souvient :

avec naïveté, tendresse, et le désir de garder vivantes

ces images d’un temps pas si lointain,

où les choses avaient le goût du vrai,

et les silences parlaient encore.

Je serai présente le lundi, mardi, mercredi et dimanche,

et me réjouis de partager avec vous ces fragments de mémoire. » .

LE TEMPLE Le Collet-de-Dèze 48160 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

English :

Come and discover the work of Nahanni illustration in a place steeped in history, and immerse yourself in her world. Between watercolors and linocuts.

German :

Entdecken Sie die Arbeit von Nahanni Illustration an einem geschichtsträchtigen Ort und tauchen Sie in ihre Welt ein. Zwischen Aquarellen und Linoldrucken.

Italiano :

Venite a scoprire l’opera di illustrazione di Nahanni in un luogo ricco di storia e immergetevi nel suo mondo. Tra acquerelli e linoleografie.

Espanol :

Venga a descubrir la obra de ilustración de Nahanni en un lugar cargado de historia, y sumérjase en su mundo. Entre acuarelas y linograbados.

