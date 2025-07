Exposition Cré’art-46 Gourdon

Exposition Cré’art-46 Gourdon lundi 11 août 2025.

Exposition Cré’art-46

Église des Cordeliers Gourdon Lot

Début : 2025-08-11 10:00:00

fin : 2025-08-24 19:00:00

2025-08-11

Surréalisme, Encre de Chine, Naïf, Abstrait, Pictoralisme, Art du fer et du bronze, …. des créations uniques à découvrir sans modération!

Sculpture sur fer, collage, peinture, céramique d’art, photographie, crânes d’animaux décorés.

Vernissage le 15 Août à 17H .

Église des Cordeliers Gourdon 46300 Lot Occitanie

English :

Surrealism, Chinese ink, Naïve, Abstract, Pictoralism, Iron and bronze art, …. unique creations to discover without moderation!

German :

Surrealismus, Tuschemalerei, Naiv, Abstrakt, Pictoralismus, Eisen- und Bronzekunst, …. die Kunstwerke sind einzigartig und warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden!

Italiano :

Surrealismo, Inchiostro cinese, Naïve, Astratto, Pittoricismo, Arte del ferro e del bronzo, …. creazioni uniche da scoprire senza moderazione!

Espanol :

Surrealismo, Tinta china, Naïve, Abstracto, Pictoralismo, Arte en hierro y bronce, …. ¡creaciones únicas para descubrir sin moderación!

L’événement Exposition Cré’art-46 Gourdon a été mis à jour le 2025-07-29 par OT Gourdon