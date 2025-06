Exposition Cré’Art-46 Limoges Pavillon du Verdurier Limoges 1 juillet 2025 10:00

Exposition Cré’Art-46 Limoges Pavillon du Verdurier 15 Rue du Collège Limoges Haute-Vienne

Cré’Art-46, association d’artistes lotois fondée en 2014, organise sa deuxième exposition à Limoges du 1er au 5 juillet 2025, dans la belle salle du Verdurier. Peintres, sculpteurs, photographe et décoratrice sur crânes d’animaux y exposeront leurs œuvres. Une véritable balade artistique attend les visiteurs, qui pourront découvrir les créations récentes et échanger directement avec les artistes présents. Un rendez-vous convivial et riche en découvertes, ouvert à tous, placé sous le signe du partage, de la créativité et de la passion artistique. .

