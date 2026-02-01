Exposition Cré’Arts

Aux Marais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 10:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

Date(s) :

2026-02-28

L’association Cré’Arts, regroupant des artistes peintres amateurs de Beauvais, expose ses œuvres à la salle des fêtes d’Aux-Marais les 28 février et 1er mars 2026.

L’exposition est ouverte de 10h à 18h, avec un vernissage le samedi à 16h.

Entrée libre.

Aux Marais 60000 Oise Hauts-de-France +33 6 61 42 66 60

English :

The Cré?Arts association of amateur painters from Beauvais will be exhibiting their work at the Aux-Marais village hall on February 28 and March 1, 2026.

The exhibition is open from 10am to 6pm, with a vernissage on Saturday at 4pm.

Free admission.

