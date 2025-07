Exposition Créateurs des Alpilles Sensible Rue de la Vieille Église Eygalières

Exposition Créateurs des Alpilles Sensible Rue de la Vieille Église Eygalières vendredi 29 août 2025.

Exposition Créateurs des Alpilles Sensible

Du 29/08 au 14/09/2025 tous les jours de 10h30 à 13h et de 16h à 19h.

Vernissage vendredi 06/09 à 18h. Rue de la Vieille Église Ancienne Église Saint-Laurent Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-29

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-08-29

Profitez de l’exposition « Sensible », à l’ancienne Église Saint-Laurent d’Eygalières, du 29 août au 14 septembre !

Le collectif d’artistes « Créateurs des Alpilles » présente sa prochaine exposition « Sensible » à l’ancienne Église Saint-Laurent, en haut du vieux village d’Eygalières.



5 artistes seront exposés



Nadine Fourré Sculpture

Jean-Michel Marais Peinture

Eliot Barbaud Art plastique

Sophie Debazac Artiste d’étoffe

Gudrun Clouzeau dit Godda Peinture



Vernissage vendredi 6 septembre à 18h .

Rue de la Vieille Église Ancienne Église Saint-Laurent Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 39 45 46

English :

Enjoy the ‘Sensible’ exhibition, at the former Saint-Laurent Church in Eygalières, from 29 August to 14 September!

German :

Genießen Sie die Ausstellung „Sensible“ in der ehemaligen Kirche Saint-Laurent in Eygalières vom 29. August bis zum 14. September!

Italiano :

Godetevi la mostra « Sensible », presso l’ex chiesa Saint-Laurent di Eygalières, dal 29 agosto al 14 settembre!

Espanol :

Disfrute de la exposición « Sensible », en la antigua iglesia Saint-Laurent de Eygalières, del 29 de agosto al 14 de septiembre

L’événement Exposition Créateurs des Alpilles Sensible Eygalières a été mis à jour le 2025-07-23 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles