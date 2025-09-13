EXPOSITION CRÉATION PASSION Lamalou-les-Bains

EXPOSITION CRÉATION PASSION Lamalou-les-Bains samedi 13 septembre 2025.

EXPOSITION CRÉATION PASSION

Lamalou-les-Bains Hérault

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-14

2025-09-13

Dix exposants partageront avec vous leur passion à la salle des fêtes de Lamalou les Bains les samedi 13 et dimanche 14 septembre, de 9h à 12h et de 14h à 19h.

Photos insolites, patchwork américain, peinture et peinture sur santons, exposition de billets et de monnaies, collection de bouchon de champagne, patchwork en métal recyclé et collection de cartes postales lamalousienne.

Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 07

English :

Ten exhibitors will share their passion with you at the Salle des Fêtes in Lamalou les Bains on Saturday September 13 and Sunday September 14, from 9am to 12pm and 2pm to 7pm.

Unusual photos, American patchwork, painting and santon painting, banknote and coin exhibition, champagne cork collection, recycled metal patchwork and Lamalou postcard collection.

German :

Zehn Aussteller teilen mit Ihnen ihre Leidenschaft im Festsaal von Lamalou les Bains am Samstag, den 13. und Sonntag, den 14. September von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 19 Uhr.

Ungewöhnliche Fotos, amerikanisches Patchwork, Malen und Bemalen von Krippenfiguren, Ausstellung von Banknoten und Münzen, Sammlung von Champagnerkorken, Patchwork aus recyceltem Metall und Sammlung von Postkarten aus Lamalou.

Italiano :

Dieci espositori condivideranno con voi la loro passione alla Salle des Fêtes di Lamalou les Bains sabato 13 e domenica 14 settembre, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00.

Foto insolite, patchwork americano, pittura e pittura su santoni, una mostra di banconote e monete, una collezione di tappi di champagne, patchwork in metallo riciclato e una collezione di cartoline di Lamalou.

Espanol :

Diez expositores compartirán su pasión con usted en la Salle des Fêtes de Lamalou les Bains el sábado 13 y el domingo 14 de septiembre, de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 19:00 horas.

Fotos insólitas, patchwork americano, pintura y pintura sobre santones, una exposición de billetes y monedas, una colección de corchos de champán, patchwork en metal reciclado y una colección de postales de Lamalou.

