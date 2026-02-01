Exposition créations céramiques Plouézec

Exposition créations céramiques Plouézec samedi 21 février 2026.

Exposition créations céramiques

12 Lieu-dit Lein Ar Lan Plouézec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 18:00:00
fin : 2026-02-21

Date(s) :
2026-02-21

Les céramistes Marylène Millerioux et Daniel Lacroix vous invitent chez Elise et Gilles Dupuis, où aura lieu une exposition de splendides créations céramiques !   .

12 Lieu-dit Lein Ar Lan Plouézec 22470 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 71 29 53 91 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition créations céramiques Plouézec a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol