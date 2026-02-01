Exposition créations céramiques

12 Lieu-dit Lein Ar Lan Plouézec Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-21 18:00:00

Les céramistes Marylène Millerioux et Daniel Lacroix vous invitent chez Elise et Gilles Dupuis, où aura lieu une exposition de splendides créations céramiques ! .

12 Lieu-dit Lein Ar Lan Plouézec 22470 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 71 29 53 91

L’événement Exposition créations céramiques Plouézec a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol