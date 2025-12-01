EXPOSITION CRÈCHES DE NOËL DU MONDE Mont-de-Galié

EXPOSITION CRÈCHES DE NOËL DU MONDE

EGLISE ST-VINCENT Mont-de-Galié Haute-Garonne

Début : 2025-12-20 15:00:00

fin : 2026-01-04 18:00:00

2025-12-20

C’est un tour du monde de la nativité qui permet de découvrir la richesse culturelle des cinq continents.

Les créchistes Montais vous présentent 240 crèches dans une exposition ouverte à tous.

Gratuit. .

EGLISE ST-VINCENT Mont-de-Galié 31510 Haute-Garonne Occitanie mimapellegrini@free.fr

English :

It’s a world tour of the nativity, exploring the cultural richness of five continents.

