EXPOSITION CRÈCHES DE NOËL DU MONDE Mont-de-Galié

EXPOSITION CRÈCHES DE NOËL DU MONDE
EGLISE ST-VINCENT Mont-de-Galié Haute-Garonne
Début : 2025-12-20 15:00:00
fin : 2026-01-04 18:00:00
2025-12-20
C’est un tour du monde de la nativité qui permet de découvrir la richesse culturelle des cinq continents.
Les créchistes Montais vous présentent 240 crèches dans une exposition ouverte à tous.
Gratuit. .
EGLISE ST-VINCENT Mont-de-Galié 31510 Haute-Garonne Occitanie mimapellegrini@free.fr
English :
It’s a world tour of the nativity, exploring the cultural richness of five continents.
