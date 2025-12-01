Exposition Crèches du monde Rue du Seigneur Berthet de la Clue Moustiers-Sainte-Marie
Exposition Crèches du monde Rue du Seigneur Berthet de la Clue Moustiers-Sainte-Marie lundi 1 décembre 2025.
Exposition Crèches du monde
Rue du Seigneur Berthet de la Clue Musée de la Faïence Moustiers-Sainte-Marie Alpes-de-Haute-Provence
Début : Mardi 2025-12-01
fin : 2025-12-30
2025-12-01
Au mois de décembre, au Musée de la Faïence, venez découvrir l’exposition Crèches du monde en céramique avec des pièces issues d’une collection privée.
Rue du Seigneur Berthet de la Clue Musée de la Faïence Moustiers-Sainte-Marie 04360 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 74 61 64 musee@moustiers.eu
English : Exhibition: Nativity scenes from around the world
In December, come to the Faience Museum to discover the exhibition ‘Nativity scenes from around the world in ceramics’ featuring pieces from a private collection.
German : Ausstellung „Krippen aus aller Welt“
Entdecken Sie im Dezember im Musée de la Faïence die Ausstellung „Krippen aus Keramik aus aller Welt” mit Exponaten aus einer Privatsammlung.
Italiano : Mostra Presepi dal mondo
Nel mese di dicembre, al Museo della Maiolica, venite a scoprire la mostra “Presepi del mondo in ceramica” con pezzi provenienti da una collezione privata.
Espanol :
En diciembre, el museo de la Faïence acogerá una exposición titulada Crèches du monde en céramique , con piezas de una colección privada.
