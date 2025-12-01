Exposition Crèches du monde Rue du Seigneur Berthet de la Clue Moustiers-Sainte-Marie

Exposition Crèches du monde Rue du Seigneur Berthet de la Clue Moustiers-Sainte-Marie lundi 1 décembre 2025.

Exposition Crèches du monde

Rue du Seigneur Berthet de la Clue Musée de la Faïence Moustiers-Sainte-Marie Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-12-01

fin : 2025-12-30

Date(s) :

2025-12-01

Au mois de décembre, au Musée de la Faïence, venez découvrir l’exposition Crèches du monde en céramique avec des pièces issues d’une collection privée.

.

Rue du Seigneur Berthet de la Clue Musée de la Faïence Moustiers-Sainte-Marie 04360 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 74 61 64 musee@moustiers.eu

English : Exhibition: Nativity scenes from around the world

In December, come to the Faience Museum to discover the exhibition ‘Nativity scenes from around the world in ceramics’ featuring pieces from a private collection.

German : Ausstellung „Krippen aus aller Welt“

Entdecken Sie im Dezember im Musée de la Faïence die Ausstellung „Krippen aus Keramik aus aller Welt” mit Exponaten aus einer Privatsammlung.

Italiano : Mostra Presepi dal mondo

Nel mese di dicembre, al Museo della Maiolica, venite a scoprire la mostra “Presepi del mondo in ceramica” con pezzi provenienti da una collezione privata.

Espanol :

En diciembre, el museo de la Faïence acogerá una exposición titulada Crèches du monde en céramique , con piezas de una colección privada.

L’événement Exposition Crèches du monde Moustiers-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de tourisme de Moustiers-Sainte-Marie