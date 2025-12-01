EXPOSITION crèches du monde

18 grande rue Rhuis Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-28 12:00:00

Date(s) :

2025-12-13

EXPOSITION crèches du monde

Exposition de crèches de toutes origines dans l’église romane (XIe siècle) de Rhuis .

18 grande rue Rhuis 60410 Oise Hauts-de-France +33 6 64 92 33 15 lesamisderhuis@gmail.com

English :

Nativity scenes from around the world EXHIBITION

L’événement EXPOSITION crèches du monde Rhuis a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte