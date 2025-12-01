EXPOSITION crèches du monde Rhuis
EXPOSITION crèches du monde Rhuis samedi 13 décembre 2025.
EXPOSITION crèches du monde
18 grande rue Rhuis Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-28 12:00:00
Date(s) :
2025-12-13
EXPOSITION crèches du monde
Exposition de crèches de toutes origines dans l’église romane (XIe siècle) de Rhuis .
18 grande rue Rhuis 60410 Oise Hauts-de-France +33 6 64 92 33 15 lesamisderhuis@gmail.com
English :
Nativity scenes from around the world EXHIBITION
L’événement EXPOSITION crèches du monde Rhuis a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte