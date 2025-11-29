Exposition Crèches du monde Maison Saint-Yves Saint-Brieuc

Exposition Crèches du monde Maison Saint-Yves Saint-Brieuc samedi 29 novembre 2025.

Exposition Crèches du monde

Maison Saint-Yves 81 Rue Mathurin Méheut Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2026-01-10 17:00:00

Date(s) :
2025-11-29

Exposition de crèches du monde à la Maison Saint-Yves !   .

Maison Saint-Yves 81 Rue Mathurin Méheut Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 13 40 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Crèches du monde Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-11-24 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme