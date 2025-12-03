Exposition Crèches du monde Strasbourg

Exposition Crèches du monde

3 rue du Parchemin Strasbourg Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-12-03 14:00:00

fin : 2025-12-20 18:00:00

2025-12-03

L’exposition “Crèches du Monde”, présentée au Palais épiscopal de Strasbourg, invite les visiteurs à découvrir la diversité et la richesse des traditions de Noël à travers le monde.

Réunies en un même lieu, ces crèches venues de différents continents témoignent de la manière dont chaque culture s’approprie l’histoire de la Nativité. Colorées, originales, sculptées dans le bois, façonnées en terre ou tissées avec des fibres naturelles, elles illustrent la créativité et la sensibilité des peuples qui célèbrent Noël selon leurs propres traditions artisanales.

Dans le cadre historique du Palais épiscopal, l’exposition de crèches invite à découvrir comment un même récit, transmis depuis des siècles, a inspiré des expressions artistiques très différentes, marquées par les paysages, les matériaux locaux et le savoir-faire de chaque région.

Une occasion unique de s’émerveiller, voyager, de contempler et de partager la beauté des traditions de Noël à travers le monde. 0 .

3 rue du Parchemin Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est prtl@archeveche-strasbourg.fr

